Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 13/11/2018

Jesus Aparecido Picolo

Faleceu ontem Jesus Aparecido Picolo, aos 58 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua Mato Grosso, no bairro centro, em Álvares Florence. O caminhoneiro deixa a esposa Ivete, as filhas Keli e Franciele e o neto Eber. Seu sepultamento acontece hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.

Jordeci Jardim

Faleceu ontem Jordeci Jardim, aos 56 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a avenida Catarina Martins Lopes, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. O motorista deixa a esposa Sueli Alves Jardim, os filhos Natalia Jardim e Fabrício Jardim e o neto Theodoro. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.

Geralda Souza Gama

Faleceu hoje Geralda Souza Gama, aos 78 anos. Natural de Pindai, teve como último endereço a rua Denizar Vidigal, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. A aposentada não deixou nenhum filho. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 15h, no Cemitério Jardim das Flores.

Júlio César de Azevedo Júnior

Faleceu hoje Júlio César de Azevedo Júnior, aos 42 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Rio Araguaia, no bairro Coahb, na cidade. O carreteiro deixa os filhos Débora de 21 anos e Diego Henrique de 16 anos. Seu sepultamento acontece amanhã, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Gilberto Fernandes Luiz

Faleceu hoje Gilberto Fernades Luiz, aos 69 anos. Natural de Sebastianópolis do Sul, teve como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O lavrador deixa as filhas Elizabete Cavalari e Erica Cavalari e os netos Giovanna e Henrique, além dos genros Gilberto e Ricardo. Seu sepultamento acontece amanhã, às 11h30, no cemitério de Sebastianópolis do Sul.

Maria Anésia Facchini Moreira

Faleceu hoje Maria Anésia Facchini Moreira, aos 87 anos. Natural de Rio Preto, teve como último endereço a rua São Paulo, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. A autônoma deixa os filhos Ana Estela, Maria Vitória, Maria Lúcia, Aparecida de Lourdes, Aurea Maria, Maria Julieta (em memória), Catarina Maria (em memória) e João Moreira (em memória). Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Rosimeire Donizete de Oliveira

Faleceu hoje Rosimeire Donizete de Oliveira, aos 50 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Venezuela, no bairro Vila América, na cidade. Ela não deixou filhos. Seu sepultamento acontece amanhã, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.