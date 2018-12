Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 30/11/2018

Izabel Rodrigues Castro

Faleceu ontem Izabel Rodrigues Castro, aos 73 anos. Natural da Bahia, teve como último endereço a rua Canadá, no bairro Jardim das Paineiras, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Gilmar Castro e Josilene Castro e as netas Mariana Castro e Maria Eduarda Castro. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 14h, no Cemitério Jardim das Flores.





Jaqueline A. da Silva Gonçalves

Faleceu hoje Jaqueline A. da Silva Gonçalves, aos 39 anos. Natural de Santa Fé do Sul, teve como último endereço a rua Rubens Zanini, no bairro Jardim do Prado, em Votuporanga. A escrituraria da escola CEM Prof. Benedito Israel Duarte deixa o único filho Carlos Daniel da Silva Gonçalves. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





José Garcia Galego

Faleceu hoje José Garcia Galego, aos 79 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Vereador Aroldo Pimento Menetti, no bairro Jardim Santa Amélia, em Votuporanga. O aposentado deixa os filhos Edson, José Carlos e Elizabete e a esposa Dulcardia. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 19h, no Cemitério Municipal de Parisi.





Elson Pereira de Mesquita

Faleceu hoje Elson Pereira Mesquita, aos 49 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua Raphael Bianchi, no bairro CDHU, em Votuporanga. O marceneiro aposentado deixa os filhos Lucas e Patrícia. Seu sepultamento acontece amanhã, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.