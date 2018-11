Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 16/11/2018

Celeide Antônia da Silva Aquino

Faleceu na última quarta-feira Celeide Antônia da Silva Aquino, aos 73 anos. Natural de Pedranópolis, teve como último endereço a rua Sete de Setembro, no centro de Tanabi. A telefonista deixa a única filha Sabrina Silva Tomas de Aquino. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 14h, no Cemitério do Jardim das Flores em Votuporanga.

Marcos de Campos

Faleceu ontem Marcos de Campos, aos 49 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Minas Gerais, no bairro Vila Nova, no município. O pintor deixa a única filha Jéssica Haiany de Seixas Campos Oli. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Arnaldo Castrequini

Faleceu ontem Arnaldo Castrequini, aos 73 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, no bairro Vila América em Votuporanga. O aposentado deixa o único filho Leonardo Venditte Castrequini. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Delair Dungue

Faleceu hoje Delair Dungue, aos 52 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Antônio Galera Lopes, no bairro Pozzobon em Votuporanga. O carteiro deixa os filhos Danilo e Juliana. O corpo foi velado no Cemitério Municipal e o sepultamento acontece amanhã, às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.

Aparecida Caporalino

Faleceu hoje Aparecida Caporalino, aos 75 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Tupinambá, no bairro São Damião em Votuporanga. A aposentadora deixa os filhos José Antônio Dutra (em memória), Sidinei Dutra, João Carlos Dutra (em memória) e Luciomar Dutra. O corpo foi velado no Cemitério Municipal em Votuporanga e o sepultamento acontece amanhã, às 10h, no Cemitério Municipal de Parisi.

Antônio Martins Garcia

Faleceu hoje Antônio Martins Garcia, aos 88 anos. Natural de Paulo de Faria, teve como último endereço a rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon em Votuporanga. O aposentado deixa os filhos Wilson, Vilma, Vilda e João Batista. O corpo foi velado no Cemitério Municipal e o sepultamento acontece amanhã, às 9h , no Cemitério Jardim das Flores.