Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 09/11/2018

João Melo da Silva (Foto: Arquivo Pessoal)

José Aparecido de Souza

Faleceu ontem José Aparecido de Souza, aos 70 anos. Natural de José Bonifácio, teve como último endereço a rua Rio de Janeiro, no bairro Vila América, em Votuporanga. O lavrador deixa os filhos Carlos César, Sílvio César e Júlio Aparecido. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério de Meridiano.





Moacir Soares de Azevedo

Faleceu ontem Moacir Soares de Azevedo, aos 54 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua Projetada 1, no bairro São Lucas, em Votuporanga. O armador de ferragem deixa os filhos Tatiane Soares, Matheus Soares e Raul Soares. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 09h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





João Melo da Silva

Faleceu hoje João Melo da Silva, aos 68 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga. O aposentado deixa a esposa Helena da Silva e a única filha Nelci Silva Padilha. O corpo foi velado no Cemitério Municipal de Votuporanga e seu sepultamento acontece amanhã, às 11h, no cemitério de Boa Vista dos Andradas.