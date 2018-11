Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 26/11/2018

Jair Comino

Faleceu nesta segunda-feira, Jair Comino, aos 63 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Arlindo Francisco, no bairro Colinas no município. O pedreiro deixou filhos, familiares e amigos. Seu sepultamento acontece nesta terça-feira, às 10h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Sebastião Plácido dos Reis

Faleceu nesta segunda-feira, Sebastião Plácido dos Reis, aos 74 anos. Natural de General Salgado, teve como último endereço a rua Pedro Serafim, no bairro Orlando Gabriel em General Salgado. Sebastião não deixou filhos. Seu sepultamento acontece nesta terça-feira, às 11h, no Cemitério de General Salgado.