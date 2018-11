Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 06/11/2018

Elza Speller Mendonça

Faleceu na última quinta-feira Elza Speller Mendonça, aos 89 anos. Natural de Araras, teve como último endereço a rua São Paulo, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. A autônoma deixa os filhos Sandra Regina, Carlos César e Marcus Vinicios. Seu sepultamento aconteceu na sexta-feira, às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Renata Andreia Pantano

Faleceu na última sexta-feira Renata Andreia Pantano, aos 50 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a avenida Cavali, no centro na cidade. A professora e cantora não deixou nenhum filho. Seu sepultamento aconteceu no domingo, às 09h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Caetano Lucas

Faleceu na última sexta-feira Caetano Lucas, aos 89 anos. Natural de Neves Paulista, teve como último endereço a rua Rio de Janeiro, no centro, na cidade de Monções. O pecuarista deixa os filhos Sônia Aparecida, Celina Lucas, e Clair Lucas. Seu sepultamento aconteceu na sexta-feira, às 17h, no Cemitério de Monções.

José Francisco dos Santos

Faleceu no último domingo José Francisco dos Santos, aos 71 anos. Natural de Pombos -PE, teve como último endereço a rua José Felisberto Dias, no Jardim Itália, em Valentim Gentil. O moleiro deixa os filhos Leandro José, Eduardo José, Tatiane Joana e Luciane Joana (em memória). Seu sepultamento aconteceu ontem, às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Flávia Cristina Nogueira

Faleceu na última sexta-feira Flávia Cristina Nogueira, aos 45 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua Venezuela, no bairro San Remo, em Votuporanga. A costureira deixa os filhos Bruno Nogueira, Vitor Hugo e Alessandro Nogueira. Seu sepultamento aconteceu no sábado, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Gumercindo Sebastião de Mello