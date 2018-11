Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 29/11/2018

Fátima Lopes dos S. Pereira

Faleceu ontem Fátima Lopes dos S. Pereira, aos 59 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua João da Penha no bairro Jardim da Penha em Valentim Gentil. A autônoma deixa os filhos Tamilles Daniele e Rodrigo Ângelo. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 11h, no Cemitério de Valentim Gentil.





Dorcas Dias Ribeiro

Faleceu hoje Dorcas Dias Ribeiro, aos 68 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Porf. Vilar Dantas de Vilar Horta no bairro Estação em Votuporanga. A autônoma deixa as filhas Patrícia Ribeiro e Suellen Ribeiro. Seu sepultamento acontece amanhã, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.