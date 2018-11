Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 07/11/2018

Erich Heinrich Grauer

Faleceu anteontem Erich Heinrich Grauer, aos 93 anos. Natural de Ribeirão Preto, teve como último endereço a rua Antônio Batista Pereira, no bairro São Judas Tadeu, em Votuporanga. O metalúrgico deixa a única filha Mônica Diniz Grauer. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 13h, no Cemitério de Cardoso.

Elvira Dias Magdaleno

Faleceu ontem Elvira Dias Magdaleno, aos 94 anos. Natural de Monte Aprazível, teve como último endereço Laureano, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. A autônoma deixa os filhos Aparecida de Fátima, Antônio Sanches, Osmarina Sanches (em memória). Seu sepultamento acontece hoje, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Aparecido Herculano da Silva

Faleceu ontem, Aparecido Herculano da Silva, aos 76 anos. Natural de São José da Laje - AL, teve como último endereço a rua Paraná, no bairro Vila América, em Votuporanga. O aposentado deixa os filhos Sandra, Samuel, Roseli, Rosana, Rosemeire, Silvana, Elaine, Alan e Monalisa. O corpo será velado no Cemitério Municipal de Votuporanga, e o sepultamento acontece hoje, às 11h, no Cemitério Jardim das Flores.