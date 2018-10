Com imenso pesar, comunicamos o falecimento da Sra. Etelvina S. Leite Viana, a Dona Vina, aos 87 anos, filha do ex-prefeito João Gonçalves Leite e de Maria de Freitas Leite, além de tia do atual Prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho. Dona Vina deixa os filhos Luciano Viana (assessor de Gabinete da Prefeitura), Raquel e Juçara. Era viúva do ex-vereador e renomado advogado Dr Viana Filho e avó do atual Diretor Geral da Polícia Federal Rogério Viana Galloro. Seu corpo está no Velório Municipal e seu sepultamento será nesta terça-feira a partir das 17 horas no Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva".