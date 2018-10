Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 30/10/2018

Edson Almeida Macedo

Faleceu anteontem Edson Almeida Macedo, aos 54 anos. Natural de Parisi, teve como último endereço a rua Emilio Nogueira, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga. O agricultor deixa as filhas Carla Carneiro e Bruna Carneiro. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Jussara Esteves

Faleceu ontem Jussara Esteve, aos 54 anos. Natural de Campinas, teve como último endereço a rua Estancia Marina, no bairro Águas Clara, em Santa Fé do Sul. A comerciante deixa os filhos Thiago Esteves e Samuel Esteves. Seu sepultamento acontece hoje, às 08h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório, de Votuporanga.

Ruy Massuia

Faleceu no último sábado Ruy Massuia, aos 82 anos. Ele era morador de Votuporanga há 36 anos. O ex-bancário deixa os filhos Paulo Henrique e Erika Massuia. Seu sepultamento aconteceu anteontem, às 16h, no Cemitério Municipal da cidade.