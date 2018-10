Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 24/10/2018

Luzia Cerelli Pinto

Faleceu nesta terça-feira (23), Luzia Cerelli Pinto, aos 86 anos. Natural de Macaubal, teve como último endereço a rua Ivo da Silva Melo, no bairro Valentim Gentil. Deixa a filha Joana Gaspar Pinto Rosa. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério de Valentim Gentil nesta quarta-feira, às 11h.

Eduardo Mendes

Faleceu na noite desta terça-feira, Eduardo Mendes, aos 84 anos. Natural de São José do Rio Preto, o lavrador teve como último endereço a rua Rio Madeira, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Deixa os filhos Sebastião do Carmo Mendes e Roseli Mendes Garcia. O corpo foi velado no velório Jardim das Flores e sepultado, às 17h, desta quarta-feira, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.