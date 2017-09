Veja os detalhes dos velórios e falecimentos

publicado em 18/09/2017

Catarina Gonzales Nadoti

Faleceu neste domingo, dia 17, a senhora Catarina Gonzales Nadoti, de 92 anos. Viúva de Waldemar Nadoti, deixa os filhos Valdir, Vera (em memória), Vânia, Vilmar e Nenê, além de netos, bisnetos e a irmã Conceição Gonzales Russafa Oliveira. Natural de Bálsamo e moradora de Votuporanga, teve como último endereço a rua Ceará, 4337. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta segunda-feira, dia 18, no Cemitério de Cosmorama.





Conceição Alves Fortunato

Faleceu no último sábado, dia 16, em Votuporanga, a senhora Conceição Alves Fortunato, 83 anos. Deixa os filhos Odair; Elenice; Adevair; Airton; Leandro; Sandra; Joel (em memória); Celino (em memória); Delcídio e Irondice. Natural de Tanabi – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua José Nezio de Oliveira, 1952, Jardim Santos Dumont. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no último sábado dia 16, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Sidnei Aparecida Brumato da Silva

Faleceu no último sábado, dia 16, em Votuporanga, a senhora Sidnei Aparecida Brumato da Silva, 60 anos. Casada, deixa o esposo Antonio Martins da Silva e os filhos Vagner e Vander. Natural e moradora de Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Bahia, 276, Penha. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e sepultado neste domingo dia 17, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.