publicado em 12/09/2017

Olímpia Correa Mancini

Faleceu nesta terça-feira, dia 12, em Votuporanga, a senhora Olímpia Correa Mancini, 79 anos. Deixa os filhos Vanda; Osmar; Nivaldo Mancini Cabeleireiro; Aparecida Donizete; José Roberto; Dirce; Cleunice; Ivanete. Natural de Neves Paulista – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Nassif Miguel, 3158, Pozzobon. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, dia 13, às 10h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Luiz José Ferreira

Faleceu nesta segunda-feira, dia 11, em Votuporanga, o senhor Luiz José Ferreira, 77 anos. Casado, deixa a esposa Irma Sidney de Andrade Ferreira e os filhos André Luiz; João Carlos; Andreia Cristina e Lania Mara. Natural de Pereira Barreto – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço, rua Solimões, 2035, Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta terça-feira, dia 12, no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Altina Anália Moreira Lopes

Faleceu nesta terça-feira, dia 12, em Votuporanga, a senhora, 85 anos. Casada, deixa o esposo José Messias Lopes e os filhos Benedicto; José Carlos; Maria das Graças; Vera Aparecida; Luiz Fernando; Fátima Aparecida e Ilda Aparecida. Natural de Frutal, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Oscar Antônio Piacenti, 3488, bairro Jardim Pinheiros. O corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado nesta terça-feira, dia 12, no Cemitério Jardim das Flores.

Teresinha Adami Yanes

Faleceu na última segunda-feira, dia 11, em Votuporanga, a senhora Teresinha Adami Yanes, 75 anos. Deixa os filhos Eliana e Eduardo. Natural de Catiguá – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Oiapoc, 3589, Vila Marin. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta segunda-feira, dia 11, no Cemitério Jardim das Flores.

Antônio Luiz de Melo

Faleceu no último domingo, dia 10, em Votuporanga, o senhor Antônio Luiz de Melo, 62 anos. Deixa os filhos Mara Andreia; Cleber Antônio e Liliane Aparecida. Natural de Parisi – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Denizar Vidigal, 3679, bairro Campo Limpo. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta segunda-feira, dia 11, no Cemitério Municipal de Votuporanga.