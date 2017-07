Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 08/07/2017

Maria Sirlene Barbosa

Faleceu neste sábado, dia 8, em Votuporanga, Maria Sirlene Barbosa, 50 anos. Natural de Paranaíba, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Sebastião Cecchini, 2150, bairro Pozzobon. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado neste domingo, às 9h, no Cemitério Jardim das Flores.





Alyde Fernandes Pimenta Rodrigues

Faleceu na última sexta-feira, dia 7, em Votuporanga, a senhora Alyde Fernandes Pimenta Rodrigues, 80 anos. Natural de São José do Rio Preto, morava em Álvares Florence, tendo como último endereço a avenida Brasil, 60, Jardim Panorama. O corpo foi velado no Velório Municipal de Álvares Florence e sepultado ontem, dia 8, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.





Rita de Lourdes do Carmo Santana