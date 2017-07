Saiba os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 18/07/2017

Darcy Djalma Dias

Faleceu no último sábado Darcy Djalma Dias, aos 84 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Natural de Nipoã-SP, teve como último endereço a rua General Osório, no bairro Vila Marin. Deixa a esposa Arquiminia dos Santos Lima Dias, e as filhas Vaia Dias Fukuyama e Vanda Lúcia Dias Alves. O corpo foi sepultado no último domingo, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Dalva Alves da Silva

Faleceu no último domingo Dalva Alves da Silva, aos 65 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Natural de São Paulo-SP, teve como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon. Deixa os filhos Leandro Alves da Silva e Silvia Alves Pontes. O corpo foi sepultado no Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo.

Seraphim Francisco Balesteros

Faleceu nesta segunda-feira Seraphim Francisco Balesteros, aos 89 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Natural de Novo Horizonte-SP, teve como último endereço a rua Piauí, no Centro. Deixa a esposa Conceição Aparecida Françoso Balesteros, e os filhos Clair Francisco Balesteros e Maristela Francisco Balesteros. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, às 17h, em Álvares Florence.

Gerci Maria Ferreira

Faleceu nesta segunda-feira Gerci Maria Ferreira, aos 85 anos, em sua residência. Natural de Maniassu-BA, teve como último endereço a rua Ibraim Haddad, no bairro Jardim Eldorado. Deixa os filhos Donizete, Maria, Vanilde, Darci e Pedro. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, às 10h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.

Rubens Waiteman

Faleceu nesta terça-feira Rubens Waiteman, aos 85 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua 21 de abril, no bairro Boa Vista dos Andrad, em Álvares Florence. Deixa os filhos Sonia Aparecida Waiteman Sanches, Luciano Waiteman e Sérgio Waiteman. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, às 16h30, no Cemitério de Boa Vista dos Andradas.

Geronima Maria Jesus Esquirel

Faleceu nesta terça-feira Geronima Maria Jesus Esquirel, aos 76 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Antônio Dias Ribeiro, no bairro Estação. Deixa os filhos Aparecido Álvares Esquirel e Alberto Álvares Esquirel. O corpo foi velado nesta terça-feira, às 17h, no Cemitério de Parisi.