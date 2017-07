Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 05/07/2017

Selma Magri Sasahara

Faleceu nesta quarta-feira, dia 5, em Barretos, Selma Magri Sasahara, 41 anos. Caasada, deixa o esposo Reginaldo dos Santos Sasahara e os filhos Luan e Larissa. Natural de Valentim Gentil – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tietê. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quinta-feira, às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.









Nelson Fiorentino

Faleceu nesta quarta-feira, dia 5, em Votuporanga, o senhor Nelson Fiorentino, 74 anos. Casado, deixa a esposa Maria Conceição Giamaci Fiorentino e os filhos Adriana e Adauto, além de netos e bisneto. Foi por muitos anos servente de escola no SAB, quando se aposentou como funcionário público. Era proprietário da Sorveteria Chantineve e morava na rua Pernambuco, 4395, Santa Luzia. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quarta-feira, dia 5, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Anísio de Oliveira