Falecimento

publicado em 13/06/2017

Sebastião Ribeiro de Freitas

Faleceu neste domingo (11) Sebastião Ribeiro de Freitas, aos 78 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Casado, deixa a esposa Nancy Possoni de Freitas e os seis filhos Sebastião Donizete, Carlos Roberto, Maurício, Claudemir, Nilda e Zenaide. Deixa netos e bisnetos. O corpo foi velado e sepultado no domingo no Cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.





Jesus dos Reis Andrade

Natural de Votuporanga, Jesus dos Reis Andrade, 54 anos, faleceu domingo (11), às 12h40, em Votuporanga. Casado com Lourdes Mendonça Andrade, ele deixa três filhos. Teve com último endereço a rua São Paulo, 1272, em Simonsen. O sepultamento foi ontem, às 16h, no Cemitério de Simonsen.





Claresminda Maldonado Dias

Natural de Álvares Florence, Claresminda Maldonado Dias, 86 anos, faleceu domingo (11) às 17h20 em Votuporanga. Viúva, teve como último endereço a rua José Abdo Marão, 2081, no Parque Guarani, em Votuporanga. Ela deixa cinco filhos. Seu sepultamento foi ontem, às 10h, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.





João Martins da Silva