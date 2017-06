Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 27/06/2017

Elizabete Fiori dos Santos

Faleceu no domingo, dia 25, em Votuporanga, a senhora Elizabete Fiori dos Santos, 72 anos. Casada, deixa o esposo Alaide Mariano dos Santos e os filhos Onivaldo; Osvail e Otair. Natural de Iboti – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a avenida Horários dos Santos, 1362. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta segunda-feira, dia 26, no Cemitério de Álvares Florence.

Amábile Assi Sales

Faleceu nesta segunda-feira, dia 26, em Votuporanga, a senhora Amábile Assi Sales, 82 anos. Natural e moradora de Votuporanga, deixa seis filhos: Valentina, Maura, Márcia, Lourival, Doriani e Devair, além de oito netos e quatro bisnetos. O corpo foi velado e sepultado nesta terça-feira, dia 27, no Cemitério Municipal de Votuporanga.