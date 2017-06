Confira os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 19/06/2017

Maria da Silva Reis

Faleceu neste domingo, dia 18, em Votuporanga, a senhora Maria da Silva Reis, 92 anos. Deixa as filhas Shirley; Maria Cecília e Silvia Elias. Natural de Riolândia – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Cosmorama, 1770, Cecap II. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta segunda-feira, dia 19, no Cemitério Jardim das Flores.





Encarnacion Mingorance Canil

Faleceu neste sábado, dia 17, em São Paulo, a senhora Encarnacion Mingorance Canil, 97 anos. Deixa o filho Jorge Canil, juiz de Direito da Comarca de Votuporanga. Natural e residente de São Paulo, capital. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste domingo, dia 18, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Pedro Trindade

Faleceu neste sábado, dia 17, em Votuporanga, o senhor Pedro Trindade, 82 anos. Casado, deixa a esposa Rosalina Batista da Silveira Trindade e os filhos Luciano; José Carlos; Oracides; Terezinha Aparecida; Sônia Regina e Ana Paula. Natural de Olímpia – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Panamá, 3716, Vila América. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste domingo, dia 18, no Cemitério Municipal de Votuporanga.