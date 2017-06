Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 22/06/2017

Elídio Beneti

Faleceu nesta quinta-feira, dia 22, em Votuporanga, o senhor Elídio Beneti, 62 anos. Casado, deixa a esposa Ana do Carmo Dias Beneti e as filhas Simone e Daniela. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Sebastião Cecchini, 2514, Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quinta-feira, dia 22, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Wilson Ricardo Theodoro

Faleceu nesta quinta-feira, dia 22, em Votuporanga, o senhor Wilson Ricardo Theodoro, 72 anos. Casado, deixa a esposa Lourdes Dearo Theodoro e a filha Marilu. Natural de Penápolis – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua João Gomes Ferreira, 2166, Parque Guarani. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta sexta-feira, às 11h, no Cemitério Jardim das Flores.