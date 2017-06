Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 28/06/2017

Conceição Aparecida Baungarte Mendes

Faleceu nesta quarta-feira Conceição Aparecida Baungarte Mendes, aos 84 anos, na Santa Casa de Votuporanga, às 3h42. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Holanda, no bairro Parque das Nações. Deixa os filhos Geralda Marques Mendes Beraldo Osmar Marques Mendes e Sueli Aparecida Marques Mendes. O corpo foi velado e sepultado nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Valdecir Israel de Faria

Faleceu nesta quarta-feira Valdecir Israel de Faria, aos 50 anos, na Santa Casa de Votuporanga. Natural e morador de Parisi, teve como último endereço a rua Cardeal Lemes, no Centro. Solteiro, não deixa filhos. O corpo foi velado e sepultado, às 17h, no Cemitério de Parisi.

Angelo Cubo Filho

Faleceu nesta terça-feira Angelo Cubo Filho, aos 53 anos, na Santa Casa de Votuporanga, às 18h30. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua das Américas, no bairro Vila Marin. Deixa os filhos Lucas Francisco Pereira Cubo e Daiane Regina Cubo Calado. O corpo foi velado e sepultado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria Alice Lourenço Taino

Faleceu nesta segunda-feira Maria Alice Lourenço Taino, aos 79 anos, na Santa Casa de Votuporanga, às 14h20. Natural de Jaci, teve como último endereço a rua Pará, no bairro Vila América, em Votuporanga. Deixa os filhos Laércio Taino e Claudio Taino. O corpo foi velado e sepultado nesta terça-feira, às 10h, no Cemitério e Crematório “Jardim das Flores”.