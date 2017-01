Falecimentos

publicado em 10/01/2017

Jonéa Dias Pestana Chamas

Faleceu na última sexta-feira, dia 6, em Votuporanga, a senhora Jonéa Dias Pestana Chamas, 82 anos. Deixa os filhos Luiz Augusto; Lourival; Nilson; Rosimeire; Rogéria e Rosângela. Natural de Iacanga – SP, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Victori Cavalin, 222. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e foi sepultado no último sábado, dia 7, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Maria de Fátima da Silva

Faleceu no último sábado, dia 7, em Votuporanga, Maria de Fátima da Silva, 59 anos. Deixa os filhos Alessandra; Luciana; Carla; Anderson e Edilson. Natural de Lupércio – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rio de Janeiro, 3061. O corpo foi velado no Velório Parque Jardim das Flores e sepultado no último domingo, dia 8, no Cemitério Parque Jardim das Flores.





Antonio Lopes Vera

Faleceu ontem, dia 9, em Votuporanga, o senhor Antonio Lopes Vera, 85 anos. Deixa os filhos Francisco Carlos e Sueli. Natural de Cedral – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Pará, 2165. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado hoje, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Zenaide Aparecida Souza Alves

Faleceu ontem, dia 9, em Rio Preto, a senhora Zenaide Aparecida Souza Alves, 65 anos. Casada, deixa o esposo José Souza Alves e os filhos Silvana; Vanderleia e Vanderlei. Natural de Uchôa – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, 3406. O corpo está sendo velado no Velório Parque Jardim das Flores e será sepultado hoje, às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.





Rozo Ernesto Rodrigues