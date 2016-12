Falecimentos

publicado em 27/12/2016

Antonio Bento do Nascimento

Faleceu no último sábado, dia 24, em Votuporanga, o senhor Antonio Bento do Nascimento, 61 anos. Deixa os filhos Silvio, Silvana e Sidney. Natural de Nhandeara – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Leonardo Comar, 2762. O corpo foi velado no Velório Parque Jardim das Flores e sepultado no último domingo, dia 25, no Cemitério Parque Jardim das Flores.





Adriana Monteiro da Silva

Faleceu na última sexta-feira, dia 23, em Votuporanga, Adriana Monteiro da Silva, 44 anos. Deixa o filho Rafael. Natural de Fortaleza – CE, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Uruguai, 4105. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado no último sábado, dia 24, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





José Ferreira da Silva