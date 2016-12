Falecimentos

publicado em 22/12/2016

Antonio Ferreira Bento

Faleceu na última segunda-feira, dia 19, em Votuporanga, o senhor Antonio Ferreira Bento, 87 anos. Deixa os filhos Roberto; Sonia; Maria Izabel; Edson; Wagner (em memória) e Gislaine. Natural de Macaubas – BA, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Sebastião Cechini, 1935. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado na última terça-feira, dia 20, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





