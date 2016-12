Falecimentos

publicado em 16/12/2016

João Antônio da Silva

Faleceu na última quarta-feira, dia 14, em Votuporanga, o senhor João Antônio da Silva, 66 anos. Casado, deixa a esposa Aparecida de Fátima dos Santos Silva e as filhas Claudia e Ana Carina. Natural de Olímpia – SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, 3602. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 15, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Aparecida Diogo de Faria