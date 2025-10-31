Kauã da Silva Santos (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), a chegada de Kauã da Silva Santos, novo lateral-esquerdo da Pantera Negra.
O atleta de 22 anos tem 1,78m de altura e pé esquerdo dominante. “Ele chega para reforçar o setor defensivo alvinegro com juventude, força física e intensidade”, apontou a diretoria.
Kauã construiu sua carreira com passagens por Amadense, Boca Júnior-SE, Itabaiana e Olímpico, destacando-se, segundo a direção do CAV, nas competições do futebol sergipano e mostrando grande potencial pelas laterais.
“Em 2025, o lateral disputou o Campeonato Sergipano e o Brasileirão Série C, acumulando minutos importantes e demonstrando evolução técnica e maturidade em campo. Com boa marcação, chegada ao ataque e disposição em campo, Kauã é mais um nome que chega para fortalecer o elenco do CAV na busca por uma grande campanha na próxima temporada”, concluiu a diretoria da Pantera.