Evento organizado pelo Rotary Club Votuporanga terá estrelas do esporte, expectativa de 4 mil pessoas e renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade

publicado em 07/11/2025

Ex-goleiro Veloso, ídolo do Palmeiras (Foto: Divulgação)

O Rotary Club de Votuporanga prepara um grande evento que promete unir esporte, solidariedade e emoção. Trata-se do 1º Futebol Solidário de Votuporanga, que acontecerá no dia 6 de dezembro, na Arena Plínio Marin, reunindo estrelas do futebol e a comunidade em uma ação que vai beneficiar diretamente o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. Toda a arrecadação de bilheteria será revertida para o Fundo, presidido pela primeira-dama Rose Seba, parceira oficial da iniciativa.Antes do grande dia, o presidente do Rotary Club, André Nascimento, convida a imprensa e empresários para o lançamento oficial do evento, na próxima terça-feira, às 19h30, na sede do clube, localizada na Rua Marechal Rondon, 3440 – Jardim Marin. Na ocasião, serão anunciadas as personalidades e ex-jogadores que participarão do jogo beneficente, entre eles o ex-goleiro Veloso, ídolo do Palmeiras e comentarista esportivo, que já confirmou presença. Segundo André, outros nomes de destaque nacional serão divulgados durante o lançamento.O Futebol Solidário contará com ingresso solidário de 1 litro de leite, com expectativa de público de 4 mil pessoas. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social, que destinará os recursos às entidades assistenciais do município. Além do jogo beneficente, o evento terá sorteios de brindes, incluindo TVs, bicicleta elétrica, camisas oficiais do CAV e prêmios de patrocinadores, além da Rifa Ação Solidária, que sorteará uma Honda Biz 0 km.Segundo o presidente André Nascimento, o projeto nasceu com o propósito de fazer o bem de forma divertida e participativa, reunindo famílias e amantes do futebol em uma grande festa de encerramento do ano. “Esse evento vai ajudar diretamente as entidades assistenciais de Votuporanga. Será uma oportunidade maravilhosa de praticar o bem, celebrar a solidariedade e encerrar o ano com alegria”, destacou.O Rotary Club busca o apoio de empresas e patrocinadores para ampliar o alcance da ação. “Precisamos muito que sua empresa esteja conosco. A sua marca associada a essa causa trará benefícios, visibilidade e reconhecimento. Estar no Futebol Solidário é unir o nome da empresa a um evento de impacto positivo e de grande alcance”, reforçou André.A Cota Golaço, principal categoria de patrocínio, garante ampla exposição de marca, incluindo estampa nas camisas oficiais usadas pelas estrelas, presença em materiais de mídia e direito a participar do jogo e do churrasco beneficente. A ação prevê também a doação de 4 mil litros de leite para o Fundo Social, que serão revertidos às entidades assistenciais da cidade.O Futebol Solidário de Votuporanga é mais do que um jogo: é um movimento de união e empatia, que transforma a paixão pelo esporte em solidariedade.