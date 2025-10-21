Os atletas da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) estiveram na Praia Grande
Equipe Votuporanguense disputou a Meia Maratona Internacional de Praia Grande (Foto: Seesl/Avoa)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Trinta e um corredores de Votuporanga participaram da Meia Maratona Internacional de Praia Grande, realizada no último domingo. Os atletas integram a equipe Seesl (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo). A competição contou com um percurso de 21.097 metros e reuniu cerca de 5 mil participantes, com largada às 6h30.
Entre os destaques da equipe votuporanguense, Karina Franzin conquistou a quarta colocação geral da prova. Eliete Guilherme ficou em terceiro lugar na categoria destinada a corredores de 55 a 59 anos, enquanto Mauricio Padilha obteve o segundo lugar na categoria ACD.
A equipe Seesl/Avoa manifestou reconhecimento pelo apoio recebido. “agradecimentos especiais à Prefeitura Municipal de Votuporanga e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo secretário Marcello Stringari, pelo apoio aos nossos atletas.”
A 13ª edição da prova teve as largadas ocorrendo na avenida Presidente Kennedy, na frente da Paço Municipal, no Bairro Mirim. A celebração esportiva em solo praia-grandense agitou diversos bairros da cidade. Assim como ocorreu em edições anteriores, a 13ª Meia Maratona Tribuna Praia Grande levou para as ruas não só os corredores, mas também amantes das corridas de rua e esporte em geral, além da população que apoiou e incentivou os atletas ao longo dos trajetos. A última edição da Meia Maratona ocorreu em 2015. Segundo os organizadores, o retorno da prova consolida a posição de Praia Grande como referência na recepção de corridas de rua.