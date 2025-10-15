Paulo Roberto Santos conversou com a reportagem do A Cidade sobre alguns questionamentos em relação à média de idade

publicado em 21/10/2025

Paulo Roberto Santos, treinador da Votuporanga, não está preocupado com a média de idade do time (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom 19 jogadores contratados, a média de idade do Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026 é de 28,8 anos, algo que tem preocupado alguns torcedores. Já para o treinador da equipe, Paulo Roberto Santos, isso não é motivo de preocupação.Em conversa com a reportagem do jornal, o treinador do CAV contou que nunca se preocupou muito com média de idade dos grupos em que trabalhou ou com a idade de cada atleta. “O futebol evoluiu de uma tal maneira que o jogador de 40 anos está rendendo o mesmo que atletas de 28 ou 27 anos. Até a própria primeira divisão do Campeonato Brasileiro tem mostrado isso; tem jogadores com 40 anos e rendendo. Mas nós sempre buscamos montar um elenco com uma mescla em termos de idade para que tenhamos uma média de idade entre 26 e 30 anos, que, para mim, é a média ideal”, comentou.O “Rei do Acesso”, como é apelidado, observou que o elenco do CAV está com uma boa média de idade, e isso é fruto do trabalho da montagem do grupo, algo bastante planejado e organizado. “A nossa ideia é mesclar: ter jogadores um pouco mais jovens e outros experientes”.Em relação aos jogadores com “mais idade”, o treinador entende que a data de nascimento é o que menos importa, porque o relevante mesmo é a performance do atleta. “É importante ver a performance do jogador na última competição que ele disputou, e quando falo performance não é somente o lado técnico, mas também o número de jogos. Então, nós sempre tivemos essa preocupação, e nessa montagem de elenco, está tudo dentro daquilo que a gente sempre se acostumou a trabalhar. Portanto, não vejo isso como uma preocupação. Lembrando que a média de idade do Primavera, que conquistou o acesso, era de 28/20 anos”, reforçou.Paulo Roberto lembra que a Série A2 é uma competição bastante desgastante, por isso é importante ter um elenco equilibrado em todos os aspectos para que, quando necessário, “rodar” um ou outro jogador – não é hábito do treinador poupar muitos atletas.O CAV chegou a 19 acertos para a A2: o atacante Luiz Thiago, o centroavante Caio Mancha, os goleiros Gabriel Félix, Felipe Lopes e Pablo Kaique, o meia-atacante Anderson Feijão, o atacante Orlando Júnior, o lateral-direito Vinicius Baracioli, o zagueiro Amorim, o volante Alison, o zagueiro Matheusão, o meia-atacante Fernandinho, o zagueiro PV, meia-atacante Rodolfo, o atacante Marcos Nunes, o lateral-esquerdo Paulo Victor e os volantes Benedetti, Feitosa e Daniel.