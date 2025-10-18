Leonardo Rocha Rodrigues conquistou o título de campeão mundial do GPC Brazil Powerlifting World Championship 2025

publicado em 28/10/2025

Leonardo Rocha Rodrigues (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marques

O votuporanguense Leonardo Rocha Rodrigues, de 29 anos, conquistou o título de campeão mundial do GPC Brazil Powerlifting World Championship 2025, realizado no último domingo (26), em Balneário Camboriú-SC. O atleta competiu na categoria 81 a 90 quilos corporais e garantiu o primeiro lugar, estabelecendo um novo recorde mundial ao levantar 260 quilos. Além do título, Leonardo também conquistou o segundo lugar de melhor peso batido e um troféu de terceiro lugar de maior peso batido da F8.



Morador do bairro São Cosme, em Votuporanga, Leonardo trabalha como vistoriador de veículos e dedica boa parte de sua rotina aos treinos de força e preparação física. Após a vitória, ele destacou a importância da conquista e o esforço envolvido em alcançar o resultado.



“Ganhar o mundial de Powerlifting é a realização de um sonho que nasceu logo quando comecei a treinar. Foram anos de dedicação, disciplina e superação, acreditando que cada esforço me aproximava desse momento. Hoje olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena, cada queda, cada dor, cada vez que pensei em desistir. Conquistar o mundial é mais do que uma vitória, é a prova de que sonhos se tornam realidade quando a gente nunca deixa de acreditar”, afirmou.