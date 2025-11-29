Jean Carlos Santos de Oliveira, de 30 anos, conquistou o vice-campeonato no World Pro Championship

publicado em 05/12/2025

Professor Matheus Bizuca, Jean Carlos Santos de Oliveira e o secretário Marcello Stringari (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marques

O votuporanguense Jean Carlos Santos de Oliveira, de 30 anos, conquistou o vice-campeonato no World Pro Championship, competição de jiu-jitsu realizada recentemente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O torneio reuniu cerca de 10 mil atletas de 130 países e é considerado um dos principais eventos da modalidade no cenário internacional.Jean, que é serralheiro, competiu na categoria faixa branca, peso máximo de 94 quilos, na divisão máster. A final foi disputada contra um atleta da Rússia, após uma trajetória de vitórias que garantiu ao lutador de Votuporanga a segunda colocação no mundial. O atleta é aluno do professor Matheus Oliveira, o "Bizuca", da equipe Brothersteam.Ele destacou a importância da participação no campeonato e da experiência adquirida fora do país. "Foi uma grande experiência poder lutar fora do país pela primeira vez, claro que todo atleta sempre quer ser o campeão na sua competição, mas fico muito feliz e satisfeito com a minha colocação porque isso prova que o trabalho da minha equipe está sendo muito bem feito e recompensado com essa conquista", afirmou.Jean contou que intensificou a preparação para alcançar o resultado e ressaltou o apoio recebido. "Foram muitos treinos intensivos de preparação física para chegar na competição muito bem preparado. Agradeço aos meus patrocinadores e professores Matheus e Raphael por todo suporte dado nessa viagem", disse o atleta, que também agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo secretário Marcello Stringari.