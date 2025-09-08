Rogério Corrêa, que levou a Votuporanguense para a Copa do Brasil, está a um empate de classificar o Grêmio Prudente

publicado em 23/09/2025

Rogério Corrêa, treinador do Grêmio Prudente, que está a um empate de disputar uma competição nacional (Foto: @muriloaguilaar/reprodução Grêmio Prudente)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO treinador Rogério Corrêa, que teve trajetória vitoriosa no Clube Atlético Votuporanguense, onde conquistou o título da Série A3 do Campeonato Paulista e o vice-campeonato da Copa Paulista, resultado que garantiu ao clube uma vaga na Copa do Brasil, está novamente próximo de alcançar um torneio nacional, agora comandando o Grêmio Prudente.No primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista, no último sábado, disputado no Prudentão, os donos da casa venceram o Primavera por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Alan James, aos 24 minutos do primeiro tempo.Com o resultado, o Grêmio Prudente leva vantagem para o confronto de volta, marcado para o próximo domingo, dia 28, às 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Para avançar à decisão da Copa Paulista, a equipe de Presidente Prudente precisa apenas de um empate. Já o Primavera, de Indaiatuba, necessita de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta à final. Na outra semifinal, Comercial e XV de Piracicaba empataram por 1 a 1.O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre duas opções de vaga nacional: Copa do Brasil de 2026 ou Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. O vice-campeão ficará com a outra vaga que não for escolhida pelo campeão.O jogo começou equilibrado no Prudentão, com as duas equipes partindo para o ataque. Logo aos 12 minutos, Barreto arriscou o chute, sendo a primeira chegada perigosa do Fantasma. Dois minutos depois, João Vitor roubou a bola na saída de jogo do time prudentino, avançou até a área e finalizou, mas acertou em cheio o goleiro do Carcará, desperdiçando grande chance.O Primavera passou a arriscar chutes de fora da área, tentando pressionar mais a partir dos 20 minutos. Aos 19, após um ótimo cruzamento pela direita, Brunão cabeceou à queima-roupa e obrigou o goleiro prudentino a fazer uma grande defesa. Pouco depois, aos 22, Cleiton cruzou e novamente Brunão finalizou, mas a bola passou muito perto.No entanto, no primeiro ataque mais incisivo do time de Presidente Prudente, saiu o gol. Aos 24 minutos, Alan James recebeu pela esquerda e, na saída do goleiro, tocou com categoria para marcar 1 a 0. Aos 36 minutos, Mateus Anjos cobrou falta com categoria, mas o goleiro João Paulo fez grande defesa, evitando o empate do Primavera. Já aos 40, Douglas deixou Pedro Demarchi cara a cara com o goleiro, mas a defesa impediu o segundo gol prudentino.Aos 42, o Grêmio Prudente puxou contra-ataque rápido e, após lançamento. O goleiro Levy saiu do gol, mas errou o tempo de bola e acertou Douglas Santos, que ficaria em condições de marcar. O árbitro expulsou o goleiro, o Primavera chamou o desaio de vídeo, mas a exclusão foi confirmada.Com um a menos, o Primavera praticamente não se arriscou no segundo tempo, mesmo perdendo por 1 a 0 no Prudentão. Com isso, o Grêmio Prudente buscou mais o ataque para tentar ampliar a vantagem para o jogo da volta na semana que vem, no Moisés Lucarelli, em Campinas.Igor Pimenta, aos nove, arriscou chute forte cruzado que passou perto da meta. Aos 19 minutos, Jonatha Carlos tentou de longe, mas errou o alvo. Logo em seguida, Pedro Demarchi emendou e a bola passou perto da meta defendida por Ariel, que entrou no lugar de Matheus Anjos, substituído após a expulsão do goleiro Levy no fim do primeiro tempo.Essa foi a tônica de todo o segundo tempo: um Primavera praticamente se resguardando e sem atacar contra um Grêmio Prudente tentando ampliar o placar. Porém, o jogo no Estádio Paulo Constantino terminou mesmo com o Grêmio Prudente vencendo por 1 a 0.