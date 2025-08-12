De Votuporanga para o mundo: Marcos Tito intermedia transferência milionária de Willyan Rocha para o Al Jazira

publicado em 15/08/2025

Marcos Tito intermedia transferência milionária de Willyan Rocha para o Al Jazira (Foto: Divulgação)

Um dos principais defensores do futebol europeu nas últimas temporadas, o zagueiro brasileiro Willyan Rocha foi anunciado na última terça-feira (12) como o novo reforço do Al Jazira, tradicional clube dos Emirados Árabes Unidos. O jogador, que já vestiu a camisa da Votuporanguense, chega ao Oriente Médio após uma negociação de 6 milhões de euros, valor que chamou a atenção do mercado da bola.A transferência foi conduzida pelo empresário Marcos Tito, filho de Votuporanga, que vem se destacando internacionalmente na intermediação de grandes negócios no futebol. À frente da sua empresa, a MGS Sports, e em parceria com a agência portuguesa Sferico, Marcos Tito soma um portfólio de peso, sendo responsável recentemente pela ida dos jovens talentos Cauã e Paulo Vitor para disputar a primeira divisão da Armênia pelo FC Van."Este é um momento muito importante não apenas para o Willyan e sua família, mas também para a nossa empresa. É uma satisfação fazer parte de um negócio desta magnitude, envolvendo um atleta cobiçado por clubes de ponta do Brasil e do exterior. Sempre buscamos a melhor decisão pensando no futuro e na sequência de carreira dos nossos atletas", destacou Marcos Tito.Natural de Votuporanga, Marcos deixou a cidade para conquistar espaço no mundo do futebol, construindo uma trajetória sólida que hoje o coloca entre os empresários mais respeitados do cenário nacional e internacional.Revelado nas categorias de base da Desportiva Ferroviária, Willyan também passou pelo Sub-20 do Flamengo, Sub-23 do Grêmio, e atuou pela equipe principal da Votuporanguense antes de se transferir para o futebol europeu, onde defendeu o Cova de Piedade e o Portimonense, ambos de Portugal. No CSKA Moscou, clube que defendia desde 2022, o brasileiro se consolidou como um dos principais zagueiros da Rússia e chegou a usar a braçadeira de capitão.Nas últimas janelas de transferências, Willyan foi alvo de gigantes brasileiros como Santos, Grêmio, São Paulo e Internacional, mas a alta pedida do CSKA dificultou as negociações. O Al Jazira, porém, atendeu às exigências e garantiu a contratação do zagueiro de 30 anos, que agora inicia um novo capítulo da sua carreira no futebol árabe.A transação, além de reforçar o elenco do Al Jazira, simboliza mais um passo importante na trajetória de Marcos Tito como representante de atletas, levando o nome de Votuporanga a diferentes países e confirmando que o talento local pode ganhar o mundo através do futebol.