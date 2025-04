Membros da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga, conquistaram o título de campeões do 14º Torneio da Amizade Copa José Nozimoto de Gateball

publicado em 15/04/2025

Equipe da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo) foi campeã em Lins (Foto: Ancevo)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Membros da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo) conquistaram o título de campeões do 14º Torneio da Amizade Copa José Nozimoto de Gateball, realizado na cidade de Lins, neste domingo (13).

A competição reuniu 18 equipes participantes de diversas localidades, promovendo integração e valorização da prática esportiva entre os clubes nipo-brasileiros. A equipe de Votuporanga foi representada pelos jogadores Sinsei Isiara, Maria Francisca Morita, José Morita, Naotaka Ogata e Tieko Watanabe.

O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores tem bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).