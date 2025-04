O ex-treinador da Votuporanguense levou o preparador físico Dioguinho; Borech também acertou com o Prudente

publicado em 16/04/2025

Rogério Corrêa treinará o Grêmio Prudente, que disputará a Copa Paulista (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Grêmio Prudente acertou a contratação do treinador Rogério Corrêa, que comandou o Clube Atlético Votuporanguense no primeiro semestre. Junto com o novo técnico, também houve acerto com o preparador físico Dioguinho, que integrava a comissão técnica do CAV. Além da comissão, o clube prudentino também reforçou o elenco com o zagueiro Borech, que disputou a A2 deste ano pela equipe de Votuporanga.

Rogério teve duas passagens pela Votuporanguense. Ao todo, esteve à frente da equipe em 72 partidas, somando 35 vitórias, 23 empates e 14 derrotas. Além do trabalho no CAV, o treinador também comandou o Marília e o Marcílio Dias, clube com o qual conquistou o título da Copa Santa Catarina em 2022.

Antes de iniciar a trajetória como treinador profissional, Rogério atuou como auxiliar técnico e também teve experiência nas categorias de base, com passagem pelo sub-20 do Botafogo-SP.

Em Votuporanga, o profissional é bastante admirado, tanto é que ele ganhou Título de Cidadão Votuporanguense na Câmara Municipal. Na Pantera, ele conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024 e foi vice da Copa Paulista no mesmo ano, o que rendeu ao clube uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

No Carcará, a estreia em jogos oficiais será na Copa Paulista 2025. Na primeira fase, o Grêmio Prudente estará no Grupo 1, ao lado de Araçatuba, Linense, Monte Azul e Noroeste.