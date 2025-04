A equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga disputa, neste sábado e domingo, mais uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior

publicado em 26/04/2025

Centro de Formação de Natação é um projeto mantido com recursos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Buscando mais um bom resultado para o esporte local, a equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga disputa, neste sábado e domingo, mais uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, desta vez na cidade de Presidente Prudente.

A delegação que viajou hoje conta com 46 atletas e dois treinadores. Na última etapa do Torneio Regional, que é promovido pela FAP (Federação Aquática Paulista) e ocorreu em Votuporanga, os nadadores locais mais uma vez fizeram bonito e conquistaram 66 ouros e foram campeões no quadro geral de medalhas.

A etapa contou com a presença de 249 atletas, de nove equipes da região, que disputaram 112 provas. Além dos ouros, os votuporanguenses conquistaram 58 pratas e 34 bronzes.