Em jogo atrasado da 13ª rodada, Linense e CAV se enfrentaram na noite desta quarta-feira (5) no Gilberto Siqueira Lopes

publicado em 05/03/2025

Linense e Votuporanguense jogaram pela Série A2 (Foto: Alexandre Vicente Fotógrafo/C.A Linense)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Linense e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. A Pantera saiu na frente, porém o Elefante virou e venceu por 2 a 1. Com o resultado, a equipe de Votuporanga não tem mais chances de classificação.O CAV abriu o placar logo aos oito minutos. Orlando Júnior fez ótima jogada pela direita, tocou para o centroavante Gabriel Moises, que ajeitou para a canhota e chutou no canto direito alto de Harrison. Aos 29, o primeiro bom chute do Linense. Wendel Barros recebeu pela esquerda, chutou e Jean Carlos encaixou.Aos 34, a bola foi levantada para Édson Carius, que chutou no canto esquerdo de Jean Carlos, no fundo da rede, porém o assistente marcou impedimento. Aos 45, Júlio César chegou atrasado no adversário e fez pênalti. Wendel Barros bateu no canto esquerdo de Jean Carlos, que pulou para o outro lado.Já na segunda etapa, depois de cobrança de falta da direita, Édson Carius cabeceou no canto direito de Jean Carlos, que salvou a Pantera. A resposta da Pantera veio aos 10, com Orlando Júnior arrancando pelo meio e chutando colocado para a defesa de Harrison.Aos 34, Jean Carlos salvou o CAV mais uma vez. Ruan recebeu lançamento, tocou na saída do arqueiro da Pantera, que defendeu. Aos 35, Orlando Júnior chutou forte e Harrison espalmou. Pedrinho, aos 39, chutou forte, no alto, mas Harrison espalmou novamente. O Elefante virou aos 45. Ferrugem recebeu pelo meio e tocou na saída de Jean Carlos: 2 a 1. O jogo terminou assim.A Pantera volta a jogar na tarde de sábado (8), às 15h, contra a Portuguesa Santista, em Santos, pela última rodada da primeira fase da A2 – todas as partidas serão no mesmo horário.