Em menos de 24 horas, chove um quarto da média para o mês em Votuporanga

publicado em 10/12/2025

Em menos de 24 horas, chove um quarto da média para o mês em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm um intervalo inferior a 24 horas, Votuporanga registrou um volume de chuva correspondente a aproximadamente um quarto da média histórica para todo o mês de dezembro, que varia de 190 a 200 milímetros.Os dados foram informados pela Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental.Segundo a autarquia, na segunda-feira (8) foram contabilizados cerca de 35 milímetros de chuva. Já nesta terça-feira (9), até as 17h, o acumulado havia ultrapassado os 20 milímetros. O total de 55 milímetros em menos de um dia representa uma fração significativa do volume esperado para todo o mês, indicando uma concentração expressiva da precipitação em curto período.O registro chama atenção pela intensidade das chuvas no início de dezembro, período que tradicionalmente marca a elevação dos índices pluviométricos na região. A combinação entre altas temperaturas, umidade elevada e variações atmosféricas típicas desta época do ano costuma favorecer a formação de temporais rápidos e volumosos, fenômeno comum no Noroeste Paulista durante o verão climático.A Saev Ambiental mantém acompanhamento contínuo das condições meteorológicas e lembra que o monitoramento é fundamental para avaliar o comportamento das chuvas e possíveis reflexos sobre o abastecimento, o sistema de drenagem urbana e demais serviços públicos relacionados à infraestrutura hídrica.