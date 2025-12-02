O time profissional do Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o sub-20 em mais um jogo-treino de preparação

publicado em 09/12/2025

CAV e Cavinho fizeram mais um jogo treino na cidade de Álvares Florence (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time profissional do Clube Atlético Votuporanguense segue se preparando para o Campeonato Paulista da Série A2, e na manhã do último sábado realizou mais um jogo-treino contra a equipe sub-20, que treina para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terminou em 3 a 0 para os profissionais, e treinador da equipe de cima, Paulo Roberto Santos, gostou do teste.Treinando o grupo desde 12 de novembro, o comandante trabalha para moldar o time que estreia em janeiro contra o Água Santa. “Nós conseguimos que o nosso sub-20 nos criasse uma certa dificuldade, que era o que nós esperávamos, e agora é dar sequência. Devemos ter mais uns três jogos-treinos para que nós possávamos, dentro dessa sequência, irmos moldando uma equipe para a estreia”, comentou o treinador.O comandante alvinegro tem utilizado os amistosos para fazer vários testes, tanto na forma de jogar como em relação às alterações de jogadores. Nos dois jogos-treinos contra o Cavinho, o técnico utilizou uma equipe no primeiro tempo e outra no segundo. “Deu para perceber que aos poucos eles vêm entendendo a nossa forma de trabalhar e a forma da equipe atuar. Eles vêm dando uma resposta neste momento, em que o principal é a entrega, a seriedade e a disposição dos atletas”, disse.A Série A2 começa no dia 10 de janeiro e a decisão prevista para 13 de maio. A disputa deste ano terá a novidade de quadrangulares na segunda fase, antes da semifinal, onde serão definidos os acessos.As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase -que rebaixa as duas piores equipes-, classificando as 8 melhores que serão divididas em dois grupos onde se enfrentarão em turno e returno. As duas mais bem posicionadas de cada chave disputam a semifinal que valerá, além de vaga na decisão, o acesso à elite estadual de 2027. Nestas fases, em caso de empate no placar agregado, valerá a melhor campanha.No quadrangular, os grupos serão compostos por 1º, 3º, 6º e 8º colocados da primeira fase em uma chave; e 2º, 4º, 5º e 7º em outra. Os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados na semifinal, tendo as equipes de melhores campanhas na somatória das fases a vantagem do empate no placar agregado e de decidir em casa.Anteontem, o time folgou. Já ontem o treinamento foi na parte da manhã, em Álvares Florence, onde o mesmo ocorre hoje e amanhã. Na quinta-feira, sexta-feira e sábado a equipe treinará no campo da Unifev, na Cidade Universitária.