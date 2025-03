O personagem da noite foi o árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

publicado em 01/03/2025

Quarteto de arbitragem teve dificuldade para sair do campo (Foto: A Cidade/Federação Paulista de Futebol)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brGuilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, árbitro da partida entre Votuporanguense e Ituano, foi o personagem da noite deste sábado (1º) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.O fim do duelo foi repleto de polêmica, tensão e terminou com a vitória do Ituano por 3 a 2. No entanto, o que ficou marcada foi a revolta dos torcedores e da diretoria da Votuporanguense com a arbitragem da partida. Para ambos, a sensação é de que o time foi claramente prejudicado, principalmente pelos dois pênaltis marcados nos acréscimos do jogo, que, na visão dos presentes, simplesmente não existiram.A Pantera vencia por 2 a 1 de virada até os 46 minutos do segundo tempo, quando o juiz viu toque de mão de Dener, o que torcedores e diretoria garantem que não aconteceu. A segunda penalidade foi marcada aos 51, após Gabriel Razera receber pela direita e cair em disputa de bola com Léo Paraiso. Mais uma vez, diretoria e torcedores afirmam que não foi nada. O goleiro da Alvinegra, Luis Carlos, foi expulso por reclamação, e o volante Dérick foi par ao gol. O Galo de Itu fez os dois gols e venceu por 3 a 2.Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário foi o centro dos protestos após o apito final. A decisão de marcar os pênaltis, ambos em lances controversos, deixou a torcida da Pantera em clima de total indignação. As reclamações não se limitaram ao campo, com muitos torcedores exigindo explicações e se posicionando contra o que consideram erros grotescos de arbitragem.O clima quente fez o quarteto de arbitragem ter dificuldades para entrar no vestiário, precisando de reforço policial. A polícia foi necessária também para garantir a segurança do deslocamento do carro da arbitragem na saída do estádio, onde o quarteto foi novamente alvo de protestos – o veículo foi escoltado por viaturas da PM.Vários torcedores, insatisfeitos com o desfecho do jogo, permaneceram nas dependências do estádio após o apito final, protestando e reforçando suas críticas ao desempenho de Guilherme e sua equipe de arbitragem.Para a diretoria da Votuporanguense, a sensação é de que o time foi vítima de erros flagrantes que afetaram diretamente o resultado da partida. A indignação foi explícita em suas declarações, e a insatisfação não se limitou à torcida, mas também permeou as autoridades do clube, que não hesitaram em declarar publicamente que a arbitragem teve um papel determinante na derrota da equipe. “Fomos assaltados”, declarou um dirigente da Pantera.