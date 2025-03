Quatro jogos marcam a abertura do torneio de futebol mais importante do país; torneio começa hoje e termina em 21 de dezembro

publicado em 29/03/2025

O Botafogo é o atual campeão do Brasileirão e tentará defender o título (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Daniel Marques

Começa hoje a edição 2025 do Campeonato Brasileiro, principal competição do futebol nacional. A rodada de abertura contará com quatro partidas simultâneas às 18h30: Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG e São Paulo x Sport Recife. Mais tarde, às 21h, Flamengo e Internacional também estreiam na competição.

O Brasileirão é disputado em formato de pontos corridos, com 20 clubes enfrentando-se em turno e returno ao longo de 38 rodadas. O torneio se encerra no dia 21 de dezembro, com a última rodada sendo realizada com todos os jogos no mesmo horário.

Além do título, as equipes disputam vagas para competições continentais. Os quatro primeiros colocados garantem presença na fase de grupos da Copa Libertadores da América, enquanto o quinto e o sexto colocados se classificam para a Pré-Libertadores. Já as equipes que terminarem entre a sétima e a 12ª colocação terão vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos colocados serão rebaixados para a Série B de 2026.

O Campeonato Brasileiro 2025 será interrompido entre os dias 14 de junho e 13 de julho devido à realização do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá nos Estados Unidos. A competição internacional será disputada em 11 cidades e 12 estádios, reunindo 32 equipes de diferentes continentes.

Após a pausa para o torneio mundial, o Brasileirão será retomado para a sequência da temporada até a definição do campeão e dos classificados para as competições internacionais do próximo ano.

Primeira rodada

Hoje

Juventude x Vitória – 18h30

Fortaleza x Fluminense – 18h30

Grêmio x Atlético-MG – 18h30

São Paulo x Sport Recife – 18h30

Flamengo x Internacional – 21h

Amanhã

Palmeiras x Botafogo – 16h

Vasco x Santos – 18h30

Bahia x Corinthians – 20h

Segunda-feira (31)