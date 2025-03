A Votuporanguense e Ituano jogaram na noite deste sábado (1º) na Arena Plínio Marin

publicado em 01/03/2025

CAV e Ituano jogaram na Arena (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom 1.004 torcedores pagantes na Arena Plínio Marin, Votuporanguense e Ituano jogaram na noite deste sábado (1º) pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O CAV saiu atrás, virou, mas deixou a vitória escapar no fim após o árbitro marcar dois pênaltis. A torcida alvinegra reclamou muito do árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário.Os visitantes abriram o placar aos oito minutos. Depois de escanteio cobrado da direita, a bola foi desviada para dentro da pequena área e Walterson completou para o gol. Aos 23, após cobrança de falta da esquerda, Luis Carlos fez bonita defesa.O CAV empatou aos 28. Frank lançou, Édson deixou passar bonito, Orlando Júnior recebeu e tocou no canto esquerdo de Jefferson Paulino. Aos 43, Fernando Canesin perdeu uma chance clara depois de bola rolada da direita; livre, ele chutou para fora. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.No primeiro minuto da segunda etapa o CAV virou. Orlando Júnior recebeu pela direita, se livrou de um adversário e cruzou para Hugo, que chutou de primeira, no canto direito de Jefferson Paulino. Aos 41, houve um bate-rebate na área e a bola sobrou para Kaio Mendes que chutou por cima do gol da Alvinegra.Aos 46, depois de outro bate-rebate, o árbitro marcou pênalti de uma bola que teria batido na mão de Dener. Bruno bateu forte, no canto direito de Luis Carlos. No fim, mais um pênalti para o Galo de Itu depois de um atacante ser derrubado na área. O goleiro Luis Carlos foi expulso por reclamação, e Dérick foi para o gol. Bruno cobrou no mesmo canto e marcou. O jogo terminou em 3 a 2 para os visitantes.A próxima partida da Pantera será na Quarta-feira de Cinzas (5), às 19h30, contra o Linense, em Lins.