publicado em 19/02/2025

A Votuporanguense do volante Dérick volta a jogar na tarde de hoje (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma pedreira atrás da outra. Após enfrentar o então líder do Campeonato Paulista da Série A2, o XV de Piracicaba, a Votuporanguense joga hoje, às 15h, contra o Primavera, o primeiro na tabela. O duelo será no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Como de costume, a rádiotransmite tudo ao vivo, com pré-jogo uma hora antes da partida e pós-jogo com entrevistas dos principais personagens do duelo.Em conversa com a reportagem da, o treinador da Pantera, Rogério Corrêa, observou que não existem jogos fáceis na competição. “Independente de quem você enfrenta, seja lá de cima ou lá de baixo, todo jogo será competitivo, então você tem que estar atento, fazer o melhor para buscar o resultado que a gente precisa”, comentou.Invicto há seis jogos, a Alvinegra está em um bom momento no torneio. Depois de um começo complicado, o time mostrou recuperação e está muito perto do seu primeiro objetivo que é a permanência na Série A2. Com 15 pontos na tabela, o CAV ocupa a quinta posição, portanto entre os oito classificados para a segunda fase.Para o confronto de hoje, Rogério não contará com o atacante Bala, que segue no Departamento Médico, e com o zagueiro Amorim, suspenso com três cartões amarelos. Por outro lado, ele ganha o reforço do centroavante Gabriel Moyses. “É um atleta que a gente já conhece, um jogador do clube, a gente sabe da qualidade dele, então esperamos que ele possa nos ajudar”, comentou.A Série A2 tem a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. A primeira fase termina no dia 8 de março, quando a Pantera enfrenta a Portuguesa Santista, em Santos. As 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando as oito melhores às quartas de final, quando disputam jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis.