publicado em 17/02/2025

Jefinho fez o gol do empate contra o Juventus (Foto: Agatha Marques / RP FOTOPRESS)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense venceu o XV de Piracicaba, até então líder do torneio, por 1 a 0, na noite do último sábado, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Com o resultado, o CAV entra no G8. Orlando Júnior fez mais uma boa partida e marcou o gol da vitória por 1 a 0.O centroavante da Pantera, Jefinho, foi vaiado por vários torcedores ao ser substituído, e isso gerou discussão na torcida alvinegra - o atleta também recebeu aplausos. Na arquibancada coberta, torcedores bateram boca. De um lado, os contrários as vaias; do outro, os favoráveis. “Então ajuda o CAV a comprar jogadores que você acha que são melhores”, disparou um torcedor que era contrário às vaias.Perguntado sobre a situação de Jefinho, o treinador Rogério Corrêa pediu calma aos torcedores: “acho que o torcedor tem que ter calma, ele fez o gol no jogo passado, ele está tendo algumas dificuldades em situações de finalização, mas é um cara que nos ajuda bastante, que se doa muito, que consegue ganhar a bola, que consegue sustentar uma bola para o nosso time sair em transição. Ele está fazendo o que o treinador está pedindo, eu estou feliz com o que ele está fazendo e o torcedor tem que ficar feliz porque o CAV não cai mais. Com a pontuação de hoje, o CAV não cai mais. Então, para quem falou que o CAV ia cair, que o CAV ia brigar para não cair, taí a resposta. Para alguém que me achou na rua um dia e falou ‘vê se o CAV não vai passar a vergonha que passou nos últimos anos’. A resposta está aí: é trabalho, pés no chão, humildade e uma coisa mais importante: respeito”.