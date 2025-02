A Votuporanguense venceu o XV de Piracicaba na noite deste sábado (15) na Arena Plínio Marin

publicado em 15/02/2025

Orlando Júnior fez o gol da vitória (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense venceu o XV de Piracicaba, até então líder do torneio, por 1 a 0, na noite deste sábado (15), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Com o resultado, o CAV entra no G8. Orlando Júnior fez mais uma boa partida e marcou o gol da vitória por 1 a 0.O primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. Aos cinco minutos, Orlando Júnior recebeu pela direita, rolou para Bady, que chutou e Pegorari espalmou. Aos 10, Osman assustou o CAV. O atacante arriscou de fora da área e a bola passou perto. Aos 22, Caíque quase faz um golaço. O lateral recebeu lançamento e chutou bonito, no travessão.No minuto seguinte o CAV abriu o placar. Jefinho recebeu pelo meio, tocou para Orlando Júnior na direita e ele chutou cruzado, rasteiro, no canto direito do goleiro do Nhô Quim. Aos 27, quase mais um. Orlando Júnior levantou da direita, Jefinho cabeceou e a bola passou perto da trave esquerda de Pegorari. Aos 31, Anthony recebeu pelo meio, chutou, e Luis Carlos defendeu. O primeiro tempo terminou em 1 a 0.Já na segunda etapa, Hugo puxou contra-ataque, cortou para o meio, chutou, porém Pegorari espalmou; na sobra, Jefinho perdeu sozinho. A torcida alvinegra perdeu a paciência com o centroavante no time. Aos 14, Serginho perdeu grande chance para o XV. O atacante chutou de canhota, mas estava desequilibrado, então a bola saiu fraca e Luis Carlos pegou.Aos 22, o goleiro do CAV fez um milagre. Depois de cruzamento da direita, Osman cabeceou e Luis Carlos defendeu. O jogo terminou em 1 a 0 para a equipe de Votuporanga.O próximo jogo da Pantera será quarta-feira (19), às 15h, contra o Primavera, na casa do adversário, em Indaiatuba.