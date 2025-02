A Votuporanguense bateu o Capivariano na noite deste sábado (1º) na Arena Plínio Marin

publicado em 01/02/2025

Orlando Júnior e Bala marcaram os gols da vitória (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense bateu o Capivariano na noite deste sábado (1º) na Arena Plínio Marin. Bala e Orlando Júnior – um golaço – fizeram os gols da vitória por 2 a 1, a segunda seguida do CAV, que respira na tabela de classificação.O primeiro lance de perigo foi dos visitantes. Aos 20 minutos, depois de escanteio cobrado da direita, Ricardo Cerqueira cabeceou e Luiz Carlos espalmou. Aos 29, o Leão quase abre o placar após cruzamento rasteiro da esquerda e Carlos Eduardo chutar na trave. O primeiro tempo foi bastante truncado, mas sem muitas oportunidades de gol e terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, o CAV abriu o placar aos oito minutos. Bala recebeu na entrada da área, pelo lado esquerdo, carregou e tocou na saída de Guilherme Nogueira. Aos 18, mais um da Alvinegra. Orlando Júnior recebeu pelo meio, arrancou e acertou um chutaço, no ângulo direito de Guilherme.Aos 22 o Leão diminuiu. Marcos Moser tabelou pela direita e dentro da área acertou um chute forte; o goleiro Luiz Carlos até tentou espalmar, mas o desvio não foi suficiente. Os visitantes até tentaram pressionar, porém não criaram grandes oportunidades de gol. O confronto terminou mesmo em 2 a 1 para a equipe de Votuporanga.O próximo jogo da Pantera será quarta-feira (5), às 20h, contra o São José, na casa do adversário.