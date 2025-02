No jogo do último sábado, novamente o público foi abaixo do esperado, mesmo com o time em bom momento

publicado em 17/02/2025

Rogério Corrêa, técnico do CAV (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de uma ótima média de público em 2024, as expectativas eram grandes para os jogos da Votuporanguense na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no entanto o número decepciona. Em cinco partidas, a média é de 1.354 torcedores – o estádio tem 8.145 lugares.Pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a Votuporanguense venceu o XV de Piracicaba, até então líder do torneio, por 1 a 0, na noite do último sábado, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Com o resultado, o CAV entra no G8. Orlando Júnior fez mais uma boa partida e marcou o gol da vitória por 1 a 0.Mais uma vez, o número de torcedores não foi o esperado. Questionado sobre a presença da torcida, Rogério falou: “olha o que o clube está fazendo, olha a pontuação. Cadê a Arena lotada? No ano passado, nós brigamos ‘vamos subir, CAV! Vamos subir, CAV!’. Então, cadê a Arena lotada? Vai ser que horas que vamos lotar a Arena, contra a Aparecidense?”. "Se não tiver 7 mil no jogo contra a Aparecidense, eu não fico mais aqui, eu vou embora", acrescentou, em tom de brincadeira, em conversa com a reportagem da rádiologo após o jogo.