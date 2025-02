O CAV anunciou na noite desta terça-feira (18) a saída do atleta

publicado em 18/02/2025

Meia-atacante Nando deixa a Votuporanguense (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO meia-atacante Nando, jogador de confiança do treinador do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa, deixou o CAV. A Alvinegra fez o anúncio na tarde desta terça-feira.A Votuporanguense informou que, em comum acordo, o atacante Nando solicitou sua saída para transferência ao Ceilândia EC, do Distrito Federal. “Agradecemos ao atleta pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência de sua carreira”.