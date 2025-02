Votuporanguense e Rio Claro jogaram na noite deste sábado (22) na Arena Plínio Marin

publicado em 22/02/2025

CAV e Rio Claro jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Rapha Marques / RP Fotopress)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanguense e Rio Claro fizeram um jogo morno na noite deste sábado (22) pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida na Arena Plínio Marin foi fraca tecnicamente e terminou em 0 a 0. Com o resultado, o CAV permanece fora do G8, e praticamente elimina as chances de cair. O público foi de 883 torcedores. Parte da torcida vaiou o time de Votuporanga.O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 15 minutos. Orlando Júnior recebeu pela direita, arriscou e Passareli espalmou. Aos 22, Frank recebeu pela esquerda e chutou direto para o gol, mas a bola foi por cima. Aos 44, Luis Carlos salvou o CAV. Denilson recebeu lançamento, tocou na saída do goleiro, porém o arqueiro alvinegro defendeu. O primeiro tempo de poucas oportunidades terminou em 0 a 0.A segunda etapa começou mais movimentada. Aos cinco, Denilson recebeu pela direita, se livrou de um defensor, chutou forte e a bola bateu no travessão. A resposta da Votuporanguense veio na sequencia. Orlando Júnior, na direita, chutou e Passareli espalmou. Aos 16, Denilson, sozinho, furou e perdeu o gol cara a cara.O próximo jogo da Pantera será pela Copa do Brasil, na quarta-feira (26), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra a Aparecidense-GO.