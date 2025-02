Primavera e Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (19) em Indaiatuba

publicado em 19/02/2025

O líder Primavera venceu mais uma na A2 (Foto: Rodrigo Menezes – Bigas)

Da redação

Em uma tarde de muito calor, a Votuporanguense foi derrotada pelo Primavera nesta quarta-feira (19), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. O líder fez 4 a 0 no primeiro tempo e venceu o confronto por 4 a 0. O duelo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.



Os donos da casa abriram o placar logo aos quatro minutos. Após boa troca de passes pela esquerda e cruzamento, a bola passou pelo goleiro Luis Carlos, e Léo Passos completou de pé direito. Aos oito, o Primavera assustou. Depois de levantamento da direita, Léo Passou cabeceou na rede pelo lado de fora. Aos 12, quase o empate do CAV. Frank cruzou da esquerda e Jefinho, dentro da área, ajeitou para a canhota, bateu forte e a bola foi no travessão.



A Alvinegra chegou com perigo aos 19. Após bobeada da zaga, a bola ficou com Hugo, que avançou, chutou, mas Victor Hugo defendeu. Afonso fez o segundo do Fantasma aos 21. Depois de jogada ensaiada de escanteio da esquerda, Tiaguinho levantou e o zagueiro cabeceou no canto esquerdo de Luis Carlos. Aos 45, mais um do Primavera. A bola foi cruzada rasteira da direita, desviou em Borech e entrou. O primeiro tempo terminou em 3 a 0 para os donos da casa.



Já na segunda etapa, Léo Passos, aos três minutos, recebeu enfiada de bola, tocou bonito, por cima de Luis Carlos, e ela passou raspando a trave. Aos 45, Felipe Cruz, que entrou no segundo tempo, recebeu pelo meio, avançou e chutou forte, de canhota, rasteiro, para marcar. O jogo terminou em 4 a 0.



O próximo jogo da Pantera será sábado (22), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Rio Claro.